Consulta del volontariato. Ecco gli orari La Consulta del volontariato di Cesenatico, situata in via Cesare Battisti 11, è aperta al pubblico il mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17.30. Scopo principale è favorire il dialogo tra associazioni e enti, con una trentina di organizzazioni attualmente coinvolte. Per contatti al di fuori degli orari, è possibile scrivere a niocesenatico.csv@gmail.com o chiamare il 353 4138129.