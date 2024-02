Consulta e volontari davanti alle farmacie

Oggi, in occasione della 24esima Giornata della raccolta del farmaco, a Savignano sul Rubicone la Consulta del Centro storico aderirà alla proposta del Banco Farmaceutico presenziando nei pressi della farmacia Paleri, in via don Minzoni 19, nel centro storico. I volontari della Consulta contribuiranno a sensibilizzare i cittadini sul tema della povertà sanitaria. A Savignano sul Rubicone, aderiscono alla raccolta anche la Farmacia Mercuriali, in via Circonvallazione 76, e la Farmacia Comunale in via Moroni 36.