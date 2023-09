Contenitori di rifiuti tessili interrogazione al sindaco

Il vestiario dismesso dove lo metto? Il Gruppo consiliare ’Insieme per il futuro’ di Bagno di Romagna ha inviato al sindaco Marco Baccini una interrogazione sulla mancanza, nel territorio del Comune di contenitori per rifiuti tessili. Esordisce così l’interrogazione del gruppo di opposizione (centrosinistra), a firma del capogruppo consiliare di Enzo Montalti e della consigliera comunale Milena Bravaccini: "Da tempo cittadini, associazioni e da ultimo anche il nostro gruppo consiliare hanno chiesto a questa Amministrazione il posizionamento di contenitori per il rifiuto tessile, che tradizionalmente veniva smaltito nella indifferenziata, oppure, da parte dei cittadini più consapevoli, portato nei contenitori Emmaus, Caritas e Hera presenti in altri Comuni. Dopo un’iniziale vaghezza nelle risposte, l’assessore ha fornito delle date per l’installazione di detti contenitori: ottobre 2022, aprile 2023, giugno 2023, date che sono state puntualmente disattese perché, riferisce l’assessore stesso "Hera ha problemi di fornitura del materiale".

Spiegano poi Montalti e Bravaccini: "Si evidenzia che con la nuova modalità di raccolta dei rifiuti il tessile non può essere smaltito nelle indifferenziata, in quanto i piccoli secchielli non lo consentono e l’isola ecologica non lo accetta. Quindi per un corretto smaltimento del rifiuto resta solo la possibilità di imboccare dal territorio di Bagno la E45 e iniziare la ricerca del contenitore idoneo allo scopo, sperando che quello più vicino, a Sarsina, non sia pieno. Pertanto è diventato urgente risolvere questo problema".

Gilberto Mosconi