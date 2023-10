Contesa sul co-capoluogo: "Quel titolo non serve"

Mentre, afferma preoccupato il sindaco di Cesena, procede a rilento l’iter del ddl Calderoli per le nuove Province riportate elettive con la discusssione degli emendamenti da approvare fra cui quello per rendere co-capoluogo le città delle province a denominazione plurima, non s’incaglia il dibattito su Cesena co-capoluogo per il quale Lattuca,che è anche presidente della Provincia, ha dato il là a una mobilitazione del territorio, avvenuta non a ranghi completi.

In consigio comunale l’opposizione ha votato contro all’odg del Pd (e non tutte le organizzazioni economiche sono scese in campo per il cocapoluogo). Cambiamo è l’unica che si è astenuta."Il tema politico vero – afferma il consigliere Luigi Di Placido – riguarda il futuro delle province, per noi enti costosi ed obsoleti che dovevano già essere aboliti. Prima di rivendicare il capoluogo, il Comune di Cesena dovrebbe trovare il coraggio di dire che, in barba allo snellimento dei livelli amministrativi, è d’accordo con il ripristino delle province".

"Da quando – prosegue Di Placido – la provincia di Forlì-Cesena è stata costituita chi l’ha sempre governata? Il Pd e i suoi predecessori, direttamente o nelle giunte. E dunque, se oggi si lamenta uno sbilanciamento dei poteri a favore di Forlì, a chi dobbiamo imputarlo? Si parla di convergenza di interessi ma siamo scappati a gambe levate dal capitale sociale dell’aeroporto di Forlì perché la situazione economica era preoccupante, solo per fare un esempio. È dunque evidente che l’appello di Cesena capoluogo nasce solo da logiche demagogiche".

La Lega intanto torna a prendere di mira il sindaco Lattuca . "La Provincia di Forlì-Cesena esiste dal 1992 e il Pd cesenate non si è mai posto il problema del co-capoluogo – affermano i consiglieri legiste – finchè le Giunte forlivesi sono state appannaggio della sinistra, nè ha battuto ciglio quando Cesena ha dovuto cedere Tribunali e uffici giudiziari a Forlì. Lattuca presidente della Provincia nel portare avanti in prima persona la battaglia appare in palese conflitto di interessi mostrando un antagonismo militante che rende poco credibile il suo ruolo super partes. Chiediamo fra l’altro quali sianoi motivi della vistosa assenza della Provincia (di Lattuca o di unuo delegato) ai due incontri del 26 settembre in Comune a Forlì con il commissario Figliuolo, il sindaco Zattini, l’assessore regionale Priolo e le forze economiche-sindacali del territorio".