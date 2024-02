Conti racconta 46 storie di romagnoli

Inizia domani il ciclo di incontri dedicati a vicende e storie della Romagna e di Cesenatico. Il primo appuntamento si terrà domani a partire dalle 20.45, nel salone del Circolo Arci di Borella di Cesenatico. L’architetto Giordano Conti presenterà il libro "La Romagna e l’altrove. Storie di romagnoli nel mondo" di cui è autore. Si farà luce sulle storie di 46 romagnoli che, nei secoli, dalle città della Romagna andarono per il mondo, uno dei quali è Giovanni Succi, a cui il comune di Cesenatico ha dedicato una via. Conti, persona nota sul territorio per essere stato sindaco di Cesena dal 1999 al 2009 e docente di Progettazione ambientale al corso di laurea in Architettura dell’Università di Bologna, propone le interessanti vicende di romagnoli partiti dalla terra natale alla ricerca "dell’altrove" o di se stessi, in un mondo che pare senza limiti di spazio e di tempo. Sono storie di vita piccole o grandi, prossime o remote, tutte segnate dal marchio della straordinarietà, così vere da apparire inverosimili. I protagonisti sono geografi, cartografi, botanici, ingegneri, architetti, scenografi, pittori, musicisti, capitani di ventura, esploratori, diplomatici, missionari, archeologi, esuli politici, avventurieri, mercanti, artigiani, contadini e operai in fuga dalla povertà e dalla fame. E’ un caleidoscopio di vite "impossibili", caratterizzate dalla passione o dalla necessità verso il nuovo, l’incerto, il diverso. L’arco temporale va dal XV al XX secolo. Da quel Battista da Imola che nel Quattrocento si avventurò nel mitico regno del Prete Gianni, al forlivese Silvio Zavatti, esploratore a metà Novecento in Artide e in Antartide; e poi dagli evangelizzatori che si spingono ai quattro angoli del mondo, al cesenaticense Giovanni Succi, il digiunatore giramondo, che Cesenatico lo ha ricordato dedicandogli una via nella zona di Ponente, Luigi Maria Ugolini archeologo di Bertinoro che portò alla luce la nuova Troia a Butrinto in Albania, importante colonia cesariano-augustea ricordata anche nell’Eneide virgiliana, fino a poeti, attori e trasvolatori che nel secolo scorso partono dalla Romagna in cerca dell’ispirazione e del successo. La rassegna proseguirà ogni mercoledì.

Giacomo Mascellani