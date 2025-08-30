Continua a molestare l’ex . Scattano i domiciliari

Da due anni e mezzo a Savignano sul Rubicone, un cittadino italiano, residente in zona, sta perseguitando l’ex compagna, con minacce, insulti e danni nei suoi confronti. Ma, nonostante le varie denunce di lei presentate ai carabinieri di Savignano sul Rubicone e i provvedimenti presi dal Tribunale di Forlì per farlo smettere, lui ha continuato imperterrito, senza ascoltare nessuno e senza rispettare le decisioni dei giudici. Giovedì scorso i carabinieri della stazione di Savignano hanno dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Forlì, nei confronti dell’uomo che non vuole capire e arrendersi alla fine della relazione con l’ex compagna.

L’uomo, nei mesi scorsi, era già stato denunciato per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna, commessi dall’aprile 2023 al maggio 2025, e consistiti in reiterate minacce e danneggiamenti in danno della donna, a seguito dei quali, nel mese di giugno, era stato adottato anche il provvedimento dell’ammonimento. Ma lui ha continuato. Così a causa dei suoi reiterati comportamenti minacciosi e persecutori commessi nelle settimane successive all’adozione dell’ammonimento, che sono stati dalla donna denunciati ai carabinieri della stazione di Savignano sul Rubicone, riscontrati e refertati alla Procura della Repubblica di Forlì, il giudice del Tribunale di Forlì, su richiesta avanzata dalla stessa Procura, ha adottato il provvedimento della misura cautelare nei confronti dell’uomo che, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Non si tratta naturalmente di una condanna, ma di un provvedimento cautelativo perchè così non può uscire di casa e andare a importunare la sua ex. O almeno questo è il comportamento che adesso dovrebbe adottare rispettando le decisioni del giudice perchè, diversamente, scatterebbero provvedimenti con conseguenze più gravi.

Ermanno Pasolini