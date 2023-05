Contrada delle Trove Festa dai residenti

Due pomeriggi alla riscoperta del caro buon vicinato di un tempo. Sabato 13 e domenica 28 maggio nel centro storico della città si terranno due giornate all’insegna della prossimità. I residenti della Contrada delle Trove (via Sacchi, via Uberti, via Chiaramonti, via Pasolini, via Montalti e via Boccaquattro), con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, propongono alla città una vera e propria doppia festa. Sabato 13 maggio, alle ore 17, l’appuntamento è nella Contrada delle Trove con “Esterni di città”: i giardini e i cortili di questa zona di città si apriranno a tuttie svelando scorci incantevoli, completati da storie che non tutti conoscono. È questo il caso della Chiesa di Santa Cristina (via Chiaramonti, 95), Casa Dell’Amore (via Chiaramonti, 74), Casa Praconi (via Sacchi, 11), palazzo Moreschini (via Sacchi, 24), palazzo Briganti (via Sacchi, 15), palazzo BudaGiordani (via Sacchi 60,62), palazzo FabbriLusini (via Sacchi, 35) e palazzo Monti (via Uberti, 13). A seguire, via Scipione Sacchi si animerà con “Svuita la canteina” il mercatino delle bambine e dei bambini della Contrada delle Trove e della città. Alle ore 18 la festa si sposterà al convento di Santa Caterina (via Sacchi, 3) con gli aperitivi dell’ospitalità. In serata, alle ore 21, nel cortile di Palazzo Monti spazio alla musica con il concerto a cura del gruppo ’Dopolavoro Chiaramonti’. Altri incontri si terranno domEnica 28.