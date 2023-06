"Contrari al ticket, ma il pagamento è una scelta regionale"

Con riferimento alla notizia riportata sulla rubrica “Noi Cesenati” rispetto al pagamento di un ticket di Pronto Soccorso, la Direzione aziendale ci tiene a ribadire che il sistema di accesso ed eventuale pagamento alle prestazioni di PS è normato a livello regionale dalla DGR 2892011 (consultabile sul sito regionale); l’esenzione dal pagamento del ticket è correlato a specifici codici diagnosi (indipendentemente dal colore di entrata o di uscita, che spesso invece cambia in fase di valutazione diagnostica), mentre il calcolo del ticket qualora si applichi è esattamente identico a quello delle prestazioni di specialistica ambulatoriale. Sebbene sia comprensibile lo stupore o il disappunto di chi, pur recandosi al PS con una sintomatologia non banale, debba pagare un ticket anche rilevante, esaminando il caso si è accertata la completa aderenza alla normativa nazionale e regionale, nonchè l’erogazione di una serie di prestazioni che, da un lato hanno permesso la dimissione a domicilio in sicurezza, dall’altro hanno comportato il ticket indicato. La partecipazione alla spesa, ovvero il pagamento del ticket - rispetto al quale chi scrive è da sempre contrario perché, anche se riduce il consumo (peraltro in modo tutt’altro che significativo rispetto al costo zero), agisce prevalentemente nei confronti delle persone in condizioni socio-economiche svantaggiate, quindi non garantisce né equità di accesso né appropriatezza dei consumi sanitari - è tuttavia una scelta nazionale disciplinata a livello nazionale e regionale; per quanto lo si possa considerare un contributo eccessivo ed iniquo, ha tuttavia caratteristiche e natura che non hanno nulla a che vedere coll’arbitrarietà del “balzello”, ma soprattutto è altamente improprio (per ragioni qualitative e quantitative) collegare la richiesta del ticket al finanziamento di abusi, sprechi, inefficienze...su entrate dell’AUSL della Romagna di circa 2,6 miliardi di euro i ticket corrispondono a circa 35 milioni di euro, intorno all’1%. E i tetti al ticket, anziché lievitare ad ogni stormir di fronda, sono ancorati dopo più di 20 anni alle vecchie 70 mila lire (€ 36,15), in assenza di condizioni di esenzione. Che ci sia sempre da correggere rispetto ad inefficienze e sprechi è innegabile, non solo nel nostro Paese come dimostra il rapporto OCSE 2017, ancora attuale nella sua analisi di contesto. L’AUSL della Romagna è da tempo impegnata nel contrasto agli sprechi.

Direzione Ausl Romagna