Contrasto al disagio : "Avviati percorsi per 140 ragazzi a rischio di devianza"

Le attività per i giovani di Comune, Asp e terzo settore sono stati esaminati ieri alla 3° e 4° commissione consiliare presiedute dai consiglieri comunali Enrico Castagnoli (Cambiamo)e Andrea Vergaglia (Pd) . A illustrare la le iniziative e le attività riguardanti le politiche giovanili è stata l’assessora ai Servizi per la persona e le famiglie Carmelina Labruzzo, affiancata dagli operatori del Progetto Giovani.

"Tra servizi comunali ed enti collaterali – ha sotttolineato l’assessora –, sono molteplici le occasioni di incontro, orientamento e condivisione proposti sul territorio da operatori professionisti il cui lavoro è stato riconosciuto anche a livello nazionale, grazie al finanziamento Anci del progetto ‘Neetopia’. Nel corso di questi anni abbiamo dato vita a una nutrita rete di realtà e presidi con Asp Cesena-Valle Savio ed altri enti del terzo settore, come nel cas dell’Educativa di strada che annualmente si rivolge a una platea di 140 persone per prevenire i comportamenti a rischio, dalla devianza ai disturbi del comportamento, contrastare l’abbandono scolastico. Lo scopo è di affiancare i giovani nella loro crescita. Un altro percorso è ‘Neetopia’ per coinvolgere i giovani neet, non inseriti in un percorso di istruzione né lavorativo".

"Tra le altre attività - ha aggiunto l’assessora – c’è il calcio di strada, street hub, con iniziative culturali e momenti di festa; poetry slam, per indagare insieme il valore della parola e l’importanza della discussione e del confronto. All’impegno dell’Educativa di Strada si affianca il lavoro di Ciacaré, gestito insieme alla Cooperativa Sociale Cils in collaborazione con Il Pellicano Aps, per un totale di sei operatori. L’attività è svolta nel corso di 195 giorni l’anno, attraverso 15 iniziative, con una presenza quotidiana di circa 20 ragazzi coinvolti nei servizi di pre-scuola e ricreativi".