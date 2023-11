Contributi a imprese e privati danneggiati dal maltempo di luglio

La Regione Emilia Romagna ha approvato le Direttive per la concessione di contributi ai soggetti privati e alle attività produttive, per i danni subìti a causa degli eventi calamitosi verificatisi dal 22 al 27 luglio scorsi. Lo comunica ai cittadini del Comune termale d’Alto Savio, il sindaco Marco Baccini, che aggiunge: "Anche in quella occasione il nostro territorio è stato interessato da eventi meteorologici eccezionali: grandinate di forte intensità, raffiche di vento e di precipitazioni localmente molto forti, che hanno causato dissesti idrogeologici, allagamenti, caduta di alberature, interruzione di servizi essenziali, nonché danni ad edifici pubblici e privati e alle attività produttive". Le domande di contributo devono essere presentate entro il 15 dicembre 2023. La modulistica è disponibile anche presso l’Ufficio Settore Lavori e Servizi Pubblici del Comune di Bagno di Romagna.

