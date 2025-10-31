Contributi ai privati. Prorogato il termine per l’iscrizione a Indica

Ci sono interessanti novità per chi ha subito danni dagli eventi atmosferici estremi del maggio 2023 e del settembre-ottobre 2024: oggi era il giorno di scadenza per l’iscrizione alla piattaforma digitale Indica (un’appendice di Sfinge) che serve per manifestare interesse ad accedere ai contributi per la ricostruzione privata e dà priorità nell’esame delle pratiche presentate successivamente, ma il commissario straordinario Fabrizio Curcio, ha deciso di prorogare la scadenza di un mese, al 30 novembre. Va sottolineato che l’iscrizione a Indica non è vincolante, cioè non implica l’obbligo di presentare successivamente la richiesta di contributo.

Ancora più interessanti sono le indiscrezioni sul contenuto della prossima ordinanza del commissario Curcio, attesa a giorni, che dovrebbe riordinare e semplificare le pratiche per ottenere i contributi. Secondo alcune anticipazioni, pare che saranno previste tre fasce di accesso a seconda dell’entità dei danni subiti: fino a 15.000 euro (danni lievi) sarà sufficiente presentare una semplice relazione; tra i 15 e 30.000 euro (danni minori) sarà necessario presentare una scheda di rilevazione; oltre i 30.000 euro invece servirà una perizia, ma la documentazione da presentare dovrebbe essere snellita rispetto ai parametri attuali. Va ricordato, però, che sono previsti controlli a campione per tutte le fasce dei contributi.

Mauro Mazzotti, presidente del Comitato alluvionati e franati di Cesena e della Valle del Savio, sottolinea la positività di quello che sembra essere il nuovo orientamento della struttura commissariale che recepisce le indicazioni suggerite dal Comitato prima al generale Francesco Paolo Figliuolo, e poi al suo successore Fabrizio Curcio.

Paolo Morelli