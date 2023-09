Contributi chiesti da 318 aziende, prevalenza del settore commercio

Sono 318 le imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini, danneggiate dalle alluvioni di maggio, che hanno presentato la richiesta di contributo a fondo perduto per la ripartenza, secondo quanto previsto dal bando ‘Resistere’. 157 imprese, oltre la metà delle richieste ammissibili, hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto di 2.500 euro, per un totale di 392.500 euro erogati.

"Le richieste hanno subito, come prevedibile, un rallentamento nel periodo di ferragosto, ma non si sono mai fermate. Non si è fermata neppure l’attività degli uffici camerali, che hanno continuato a valutare le istanze ricevute e lavorare per la liquidazione di quelle ammissibili – commenta Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna –. Sono numeri che confermano la positività delle scelte fatte dalla Giunta camerale e che vogliamo ulteriormente migliorare. Nel frattempo, insieme alle associazioni del settore, pensiamo anche a misure specifiche per l’agricoltura, per implementare l’intervento già in atto".

Delle 318 imprese che hanno presentato la richiesta, 105 (un terzo del totale) appartengono al settore commercio e ristorazione, 58 al manifatturiero, 45 alle costruzioni con 45. Inoltre 160 sono nel comune di Forlì e 81 in quello di Cesena.