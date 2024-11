Contributi per paratie: "Oltre 240 domande, cittadini interessati"

Oltre 240 domande nel giro di una settimana. E’ positivo il giudizio del sindaco Enzo Lattuca sull’accoglienza al bando regionale relativo alla richiesta di contributi per l’acquisto e installazione di sistemi o dispositivi di protezione anti-alluvione.

"Rispetto a questo bando regionale – commenta Lattuca – riscontriamo una grande partecipazione e un alto interesse da parte dei cittadini residenti nei territori danneggiati dagli eventi alluvionali . È questa la dimostrazione che si tratta di un Avviso pubblico accessibile e chiaro, alla portata di tutti i nuclei familiari che hanno presentato domanda o che la presenteranno entro i termini previsti. Il bando guarda al futuro in un’ottica di prevenzione ed è finalizzato all’acquisto di sistemi di protezione come paratie antiallagamento, barriere frangi-acque, valvole anti- riflusso, pozzetti di raccolta e pompe. È questa un’opportunità importante per tutti i residenti oltre che una ulteriore misura di sostegno introdotta anche a favore di tutti quei cittadini che ancora oggi fanno i conti con i danni e le conseguenze dell’alluvione. A livello regionale il numero delle richieste di contributi registra un importante incremento giornaliero, sono oltre 1400, di cui 600 già in fase di istruttoria".

Le risorse complessive del bando ammontano a 9.865.679 euro e derivano dalle donazioni sul conto corrente “Un aiuto per l’Emilia-Romagna”. Il contributo potrà raggiungere il 100% della spesa sostenuta e documentata, fino a un massimo di 3 mila euro. La spesa ammissibile è relativa all’acquisto delle attrezzature, inclusa l’eventuale posa in opera. Possono presentare la domanda di contributo i proprietari dell’immobile a uso abitativo sul quale si intende effettuare l’intervento che vi risiedano alla data di presentazione della domanda e almeno dal 1° maggio 2023. In caso di condominio, per gli interventi alle parti comuni, la domanda viene presentata dagli amministratori.

Per leggere il bando: https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/bandi/bando-dispositivi-per-alluvioni.