Contributo danni alle famiglie colpite

Le famiglie colpite dall’alluvione possono richiedere un contributo per il ripristino dei danni. Le domande vanno presentate compilando i moduli presenti sul sito del Comune di Cesenatico e possono essere inviate via pec all’indirizzo [email protected] o consegnate allo sportello Urp in via Marino Moretti. Chi ha bisogno di aiuto e assistenza per la compilazione dei moduli e la presentazione delle domande, può rivolgersi all’ufficio tecnico telefonando allo 0547-79419 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e il mercoledì e il giovedì dalle 15 alle 17. La mail è [email protected].