Contributo per Diabete Romagna dalla Pro Loco del Monte

La Pro Loco del Monte di Cesenatico ha devoluto in beneficenza ai diabetici l’utile realizzato durante la serata "Le Magique" organizzata lo scorso 31 luglio in piazza delle Conserve e di altri eventi svoltisi durante l’estate appena trascorsa. I volontari hanno consegnato un assegno di 4mila euro all’associazione Diabete Romagna ed alla cerimonia ha partecipato la vicesindaca di Cesenatico Lorena Fantozzi.

"E’ un importante gesto di solidarietà – hanno detto i responsabili di Diabete Romagna – che sarà utilizzato per sostenere i numerosi progetti a supporto di adulti e bambini con diabete". L’associazione conta di poter instaurare un rapporto duraturo con i volontari cesenaticensi e le aziende che hanno partecipato alla serata Le Magique, in quanto l’evento che si organizza ogni estate nel centro di Cesenatico, può diventare un importante appuntamento fisso.

Fra le altre iniziative dedicate ai piccoli diabetici, nei giorni scorsi si è svolto a Cesenatico il camp scuola per bambini con diabete presso l’Eurocamp, consentendo a molte famiglie di vivere dei momenti di serenità all’aria aperta ed offrendo una bella esperienza, per l’apprendimento dell’autonomia nella gestione della patologia e per la creazione di legami significativi.

