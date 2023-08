Contro il degrado al Cubo "Scuola sicura a gennaio"

di Luca Ravaglia

Le prime risposte in termini di sicurezza sulla zona del ‘Cubo’ dove sono collocati i licei classico Monti e lingusitico Alpi (in parte), il complesso scolastico in zona stazione sotto al quale è stato realizzato un parcheggio interrato da ann ricettacolo di dubbie frequentazioni, potrebbero arrivare a cavallo tra fine 2023 e inizio 2024.

Lo ha annunciato l’amministrazione comunale ieri, sulla scia dell’ennesima protesta che ha come oggetto proprio quel parcheggio: nel caso specifico una operatrice scolastica aveva segnalato una situazione di totale degrado fatta di odori maleodoranti, cocci di bottiglie, siringhe abbandonate ed escrementi vari, che per l’ennesima volta il personale in servizio si è visto costretto a rimuovere. Il tutto senza considerare le minacce e le intimidazioni ricevute nel tempo.

In attesa dell’ambizioso progetto di riqualificazione dell’intera area, che costerà circa undici milioni di euro e le cui sorti sono legate alla disponibilità dei fondi Pnrr, l’intervento più immediato riguarda la chiusura in determinate ore della giornata (in primis quelle notturne) degli accessi che mettono in collegamento il parcheggio e il plesso scolastico.

L’intervento è a carico della Provincia, ha un costo di 95mila euro ed era stato stabilito già nel dicembre del 2022, salvo poi finire schiacciato nelle maglie della burocrazia.

Ora dovremmo in ogni caso essere alla fase finale con la definizione dei dettagli che porteranno alla firma del contratto con l’impresa aggiudicataria. Tra il reperimento dei materiali e la loro collocazione è stato quantificato un lasso temporale di un centinaio di giorni che partiranno dal momento della formalizzazione dell’accordo.

Considerando la pausa ferragostana, pare ragionevole pensare all’ultimazione dell’intervento tra dicembre e gennaio. Verranno collocati nuovi cancelli di protezione della corte interna del Cubo, abbinati a uscite di sicurezza, che attraverso maniglioni antipanico dovranno consentire in ogni caso la possibilità di evacuare la struttura. Poi si stabiliranno, anche in concerto con le scuole, gli orari di chiusura, durante i quali sia l’accesso dalla strada che dalle scale collegate alla corte interna verranno resi inagibili.