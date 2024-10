Contro la dipendenza da alcol, la comunità di Santa Lucia fa festa

Oggi a Sala si tiene una festa speciale, che rappresenta anche un momento importante in cui trasmettere una speranza. Nelle campagne di Cesenatico si festeggiano 10 anni di vittorie contro le dipendenze da alcol. L’appuntamento è nella sede della comunità terapeutica Santa Lucia, situata al numero civico 565 di via Campone. A partire dalle 15 si terranno una serie di iniziative, alle quali parteciperanno anche il vescovo Douglas Regattieri, il sindaco Matteo Gozzoli, il direttore Michele Sanza del Servizio per le dipendenze (SerD), di Cesena e Forlì, ed il presidente Matteo Fredda della Comunità Papa Giovanni XXIII. Alle 17.30 sarà celebrata una messa, per poi passare ad attività ludiche ed un apericena con bevande rigorosamente analcoliche e cibo preparato con prodotti naturali del territorio, selezionati dagli ospiti. La comunità di Santa Lucia in dieci anni ha aiutato più di 200 persone con problemi di etilismo, accompagnandole in un lungo percorso di recupero che in tanti casi ha consentito di salvare delle vite umane. La festa di oggi ha dunque un valore particolare, perchè si farà il punto degli obiettivi raggiunti, si racconterà come vivono i ragazzi e le ragazze, sentendo la voce direttamente da persone che sono riuscite a liberarsi dalle dipendenze. Inoltre sarà l’occasione per ascoltare dai responsabili della struttura quali sono gli obiettivi futuri, visto che l’alcol è purtroppo una droga fra le più a buon mercato e diffuse. La giornata di festa odierna servirà soprattutto a dare una parola di speranza a chi vuole uscire dalla dipendenza.

g.m.