Contro la violenza di genere ’Rifugio’ alla Malatestiana

La biblioteca Malatestiana e gli hub bibliotecari Con.Te.Sto di Borello e Sant’Egidio diventano presidi contro la violenza di genere aderendo al progetto nazionale "i Rifugi". Le biblioteche cesenati si uniscono così a una rete di 250 punti in tutta Italia dove le donne vittime di violenza possono trovare ascolto e orientamento verso i centri antiviolenza territoriali. Nel dettaglio, spiega una nota dell’amministrazione cesenate, il progetto, promosso dalla casa editrice Settenove con Percorso Donna ed Emme Promozione e sostenuto dalla Fondazione Giulia Cecchettin, trasforma biblioteche e librerie in spazi sicuri per un primo supporto alle vittime di violenza. Cesena è tra le prime città romagnole ad aderire all’iniziativa avviata nel 2023. "Le nostre biblioteche diventano luoghi ancora più attenti verso la comunità - dice l’assessora comunale ai Diritti delle differenze Giorgia Macrelli : e si posizionano chiaramente nel contrasto alla violenza di genere. Si tratta infatti di presidi culturali e sociali frequentati da tantissime persone, in cui trovare informazioni e personale formato per un primo supporto in situazioni di violenza può fare la differenza. Per questa ragione con l’Assessore alla Cultura Camillo Acerbi, il settore Cultura, il Centro Donna Antiviolenza del Comune di Cesena e la Regione Emilia-Romagna, abbiamo definito questa ulteriore azione di supporto e responsabilità collettiva: un adesivo rosso, visibile all’ingresso, segnalerà che le nostre biblioteche sono ‘Rifugi’ in cui trovare informazioni sul centro antiviolenza e un primo supporto qualora necessario”.

L’iniziativa si affianca alla campagna "Scusa c’è Angela?" rivolta a bar e locali. Il personale bibliotecario ha seguito una formazione specifica per accogliere chi si trova in situazioni di fragilità o emergenza. Il progetto prevede anche una donazione di libri alle case rifugio del territorio per le donne in protezione. "Diciamo a tutte e tutti che la biblioteca è un luogo sicuro - aggiunge Macrelli - pronto ad accogliere e a lavorare in rete con i servizi territoriali e gli altri presidi di comunità, perché la violenza di genere non è mai un fatto privato, è un fatto sociale che va contrastato in maniera sistematica e collettiva".