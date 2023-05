Contro tasse e bollette aiuti per 300mila euro

di Ermanno Pasolini

L’Amministrazione Comunale di Sogliano intende supportare le imprese e gli esercenti particolarmente colpiti dall’aumento dei costi di gestione e tassazione, attraverso un contributo economico ’una tantum’ e a fondo perduto per le spese energetiche e un altro a parziale abbattimento delle spese per la tassa sui rifiuti (Tari).

A tali contributi possono accedere le imprese appartenenti a Macro-Area Commercio come pubblici esercizi, esercizi di vicinato, attività di ristorazione, attività ricettive compresi affittacamere, ’Bed and breakfast’ e agriturismi; e a Macro-Area Artigianato, come tutte le imprese artigiane proprietarie o affittuarie di beni immobili che svolgono l’attività economica nei locali sedi dell’attività.

La domanda per l’ottenimento dei contributi straordinari per le spese di fornitura dell’energia elettrica e per le spese per la Tassa sui Rifiuti (Tari) a favore di imprese site nel Comune di Sogliano può essere presentata entro venerdì 19 maggio. È necessario trasmettere l’istanza, compilata in tutte le sue parti e regolarmente sottoscritta, all’Ufficio Protocollo in Comune oppure a mezzo posta elettronica certificata: [email protected]; sul sito web del Comune (www.comune.sogliano.fc.it) è possibile reperire tutta la documentazione.

Dice la sindaca Tania Bocchini: "Gli effetti della crisi internazionale post pandemica in atto, nonché le conseguenze di natura politico-economica derivanti dal conflitto bellico russo-ucraino, hanno contribuito all’aumento considerevole dei costi a carico delle imprese, con particolare riferimento ai costi energetici. Questo regolamento, di carattere straordinario, mette a disposizione 300mila euro che abbiamo stanziato nel bilancio 2023 per sostenere le aziende in questo momento di difficoltà. Come sempre non vuole essere la soluzione a tutti i problemi, ma un buon sostegno alle nostre imprenditrici e ai nostri imprenditori. Fare impresa nelle aree interne o montane è una scelta che va sostenuta perché contrasta lo spopolamento dei nostri territori e attiva processi virtuosi. L’assessore Marco Brigliadori e tutta la giunta è in costante contatto con il mondo imprenditoriale e con le associazioni di categoria con le quali abbiamo messo a punto questo regolamento. Accanto a questi e altri mezzi di sostegno, questa Amministrazione sta mettendo in campo importanti strumenti per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale come il nuovo strumento di pianificazione urbanistica, un progetto di animazione imprenditoriale Open Doors e la revisione dei regolamenti per i contributi a fondo perduto alle nuove imprese".