Controlli a tappeto sulle strade. Alcol causa principale degli incidenti

Da gennaio a fine settembre sono state elevate dalla polizia locale 30.266 violazioni al codice della strada, una media di 3.362 violazioni al mese, 112 al giorno. Numeri, che se si confermassero da qui a fine anno, sarebbero in aumento rispetto al 2022, quando le violazioni al codice della strada accertate erano state 35.673 nei 12 mesi, e cioè in media 2.972 al mese, 99 al dì. Anche gli incidenti sono in crescita. Nei primi nove mesi del 2023 sono stati accertati dalla polizia locale 552 incidenti (due i sinistri mortali nel mese di ottobre purtroppo) e 276 con lesioni. Lo scorso anno, da gennaio a dicembre, gli incidenti a Cesena erano stati 533, di cui 7 mortali e 255 con feriti.

"L’attività di controllo della polizia locale – dice la vicecomandante della polizia locale Laura Gennaretti - è volta a intercettare sia i fenomeni di maleducazione stradale classica, come le soste selvagge, sia quelli particolarmente rischiosi come l’eccesso di velocità e la violazione degli obblighi di comportamento". Il 30% degli incidenti stradali si verificano tra conducenti con tasso alcolemico superiore alla soglia legale (0,50). Tra le concause la distrazione (prima fra tutte l’uso del telefonino alla guida), l’imprudenza e l’eccesso di velocità. "I cittadini ci segnalano le criticità attraverso l’App ‘Cesena Segnala’ – continua Gennaretti -. L’eccesso di velocità viene lamentato in molte zone, come la Cervese, Ponte Abbadesse, via Cesenatico, strade dove il flusso di percorrenza è importante. Gli agenti presidiano con un criterio di rotazione tutte le zone segnalate".

I giorni scorsi la polizia locale si è concentrata sull’attività di controllo in via Ravennate. Un 45enne cesenate è stato fermato lunedì alle 14.30, mentre percorreva agli 85 kmh la strada con limite dei 50 kmh. La multa per l’automobilista è stata di 121 euro, oltre al taglio di 3 punti nella patente. Un altro veicolo ha tirato dritto all’alt: tramite il controllo della targa è risultato che il conducente era privo di assicurazione. La multa che gli arriverà a casa è di 956 euro, oltre al sequestro del veicolo fino al pagamento della sanzione, a questa si aggiungerà il taglio di 5 punti nella patente e la sanzione che stabilirà il prefetto per non essersi fermato all’alt.

a.s.