Controlli al casello: 21 sanzioni

E’ stata sufficiente una mattinata di controlli per accertare 21 infrazioni al codice della strada effettuati soprattutto sui mezzi pesanti. Il tutto ha fruttato sanzoni per quasi 1.500 euro. Lunedì mattina la Polizia di Stato di Forlì e la Polizia Locale di Gatteo, insieme a due ispettori dell’Ispettorato del lavoro di Forlì, sono stati impegnati in una fitta serie di controlli congiunti sui mezzi pesanti in transito dal casello di Valle del Rubicone della A/14 a Gatteo e nella vicina viabilità ordinaria. Le verifiche delle tre pattuglie della Sottosezione autostradale di Forlì e dei due equipaggi della Polizia Locale si sono focalizzate su efficienza dei veicoli, rispetto dei tempi di guida e riposo, documentazione a seguito dei conducenti e regolarità della posizione lavorativa di quest’ultimi. Complessivamente, nella giornata di lunedì ieri sono state contestate 21 infrazioni al codice della strada, per un ammontare di oltre 1.300 euro di sanzioni. Sono state rilevate, tra le mancanze più frequenti, parabrezza fortemente incrinati, gomme lisce o spaccate e altri dispositivi inefficienti e numerosi documenti mancanti. Ma non è finita qui. Ora restano al vaglio dell’Ispettorato del Lavoro di Forlì le posizioni dei lavoratori controllati, che saranno oggetto di ulteriori accertamenti.

e.p.