Controlli alla stazione. Preso con un coltello

CronacaControlli alla stazione. Preso con un coltello
7 ott 2025
ERMANNO PASOLINI
Cronaca
Algerino di 34 anni denunciato dai carabinieri. Bloccato anche 30enne con tre bancomat e 70 euro in contanti appena rubati da un’auto in sosta.

La zona della stazione ferroviaria di Cesena continua ad essere un punto caldo per quanto riguarda la sicurezza e la presenza della microcriminalità. Un algerino di 34 anni è stato denunciato dai carabinieri per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, poiché sorpreso nei pressi della stazione in possesso di un coltello con lama di sette centimetri e una catena in ferro, successivamente sottoposti a sequestro penale. E’ una delle quattro persone denunciata dai carabinieri nel corso dei controlli del fine settimana scorso, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della stazione dei carabinieri di San Carlo. Si è trattato di controlli effettuati prevalentemente in orario serale e notturno nel centro storico, nei pressi della stazione ferroviaria e nei parchi cittadini.

Tra gli altri denunciati, un cittadino tunisino di 30 anni sorpreso in possesso di tre tessere bancomat e la somma di circa 70 euro in contanti asportati pochi istanti prima dall’interno di un’autovettura parcheggiata in una via del centro cittadino. Il denaro contante e le tre carte bancomat sono stati restituiti al legittimo proprietario. Il tunisino è stato denunciato per furto aggravato.

Un italiano 35enne è stato denunciato per evasione, poiché, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria residenza, si è allontanato senza autorizzazione, contravvenendo al provvedimento del Giudice. I Carabinieri lo hanno rintracciato presso l’abitazione di parenti. E’ finito di nuovo agli arresti domiciliari.Il quarto denunciato è un algerino 35enne per ingresso illegale sul territorio nazionale poiché è risultato sprovvisto di regolare permesso di soggiorno e documento di riconoscimento. Al termine delle procedure di identificazione è stato accompagnato presso l’ufficio immigrazione competente per l’espulsione.

Nel corso dello stesso servizio di controllo, i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena sette giovani, assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di modiche quantità di hashish, per un totale di circa 7 grammi, per un uso personale, sottoposte a sequestro amministrativo.

