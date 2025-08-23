Controlli dall’alto con l’elicottero. Presi due ladri di biciclette

Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo operativo e radiomobile nonché delle Stazioni di Cesenatico, San Mauro Pascoli e Gambettola, ed il supporto dei carabinieri del 13° Nucleo Elicotteri di Forlì, per prevenire i reati in genere e contrastare il consumo di sostanze stupefacenti. I controlli, attuati nelle aree del territorio ritenute di maggiore interesse operativo e lungo le arterie stradali più frequentate, si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì-Cesena di tre persone. Un uomo e una donna devono rispondere del reato di tentato furto aggravato, poiché sorpresi nel tentativo di impossessarsi di una bicicletta a Cesenatico, che è stata immediatamente recuperata e restituita al proprietario. Uno spacciatore albanese di 30 anni è stato denunciato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto sorpreso nel territorio di San Mauro a cedere due dosi di cocaina a due giovani del posto. Questi ultimi sono stati segnalati alla Prefettura di Forlì-Cesena quali assuntori di stupefacenti. Nel corso del servizio, i carabinieri hanno dato esecuzione a provvedimenti cautelari, emessi da varie Autorità giudiziarie, su persone temporaneamente ed a vario titolo presenti sul territorio, rintracciati e successivamente accompagnati in carcere. Si tratta di un uomo responsabile di violazione del provvedimento dell’allontanamento dalla casa familiare e resistenza a pubblico ufficiale, commessi in provincia di Ravenna lo scorso marzo; un giovane ladro seriale, ritenuto responsabile di lesioni personali, furto in abitazione e furto con destrezza, commessi in provincia di Parma tra agosto 2023 e settembre 2024; ed un altro giovane che deve rispondere di rapina, violenza privata e minaccia, commessi nella provincia di Modena tra novembre 2024 e febbraio 2025.

g.m.