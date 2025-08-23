Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Controlli dall'alto con l'elicottero. Presi due ladri di biciclette
23 ago 2025
GIACOMO MASCELLANI
Cronaca
Controlli dall'alto con l'elicottero. Presi due ladri di biciclette

Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo operativo e radiomobile nonché delle Stazioni di Cesenatico, San Mauro Pascoli e Gambettola, ed il supporto dei carabinieri del 13° Nucleo Elicotteri di Forlì, per prevenire i reati in genere e contrastare il consumo di sostanze stupefacenti. I controlli, attuati nelle aree del territorio ritenute di maggiore interesse operativo e lungo le arterie stradali più frequentate, si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì-Cesena di tre persone. Un uomo e una donna devono rispondere del reato di tentato furto aggravato, poiché sorpresi nel tentativo di impossessarsi di una bicicletta a Cesenatico, che è stata immediatamente recuperata e restituita al proprietario. Uno spacciatore albanese di 30 anni è stato denunciato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto sorpreso nel territorio di San Mauro a cedere due dosi di cocaina a due giovani del posto. Questi ultimi sono stati segnalati alla Prefettura di Forlì-Cesena quali assuntori di stupefacenti. Nel corso del servizio, i carabinieri hanno dato esecuzione a provvedimenti cautelari, emessi da varie Autorità giudiziarie, su persone temporaneamente ed a vario titolo presenti sul territorio, rintracciati e successivamente accompagnati in carcere. Si tratta di un uomo responsabile di violazione del provvedimento dell’allontanamento dalla casa familiare e resistenza a pubblico ufficiale, commessi in provincia di Ravenna lo scorso marzo; un giovane ladro seriale, ritenuto responsabile di lesioni personali, furto in abitazione e furto con destrezza, commessi in provincia di Parma tra agosto 2023 e settembre 2024; ed un altro giovane che deve rispondere di rapina, violenza privata e minaccia, commessi nella provincia di Modena tra novembre 2024 e febbraio 2025.

g.m.

