Controlli dei carabinieri. Al volante con droga e alcol, denunce a raffica nella notte

Guida in stato di ebbrezza, porto d’armi, soggiorno illegale, droga. Sono tutti reati contestati a 10 uomini e una donna nel fine settimana grazie ai controlli straordinari del territorio da parte della Compagnia Carabinieri di Cesena. A un automobilista, con precedenti, per guida in stato di ebbrezza alcolica, con valore etilico pari a 1,39 g/l, è stata ritirata la patente per la successiva sospensione e il veicolo affidato a una persona idonea alla guida; un uomo, censurato, è stato trovato in possesso ingiustificato di attrezzi (ovviamente possono essere usati per furti...); un cittadino albanese era sprovvisto di permesso di soggiorno; un automobilista, censurato, ha rifiutato di sottoporsi ad accertamenti per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e gli è stata ritirata la patente per la successiva sospensione, mentre il veicolo è stato affidato a una persona idonea alla guida; due uomini sono stati sorpresi alla guida con un tasso alcolemico di 0,71 e 0,88 g/l e hanno avuto ritirata la patente per la successiva sospensione, mentre il veicolo è stato affidato a persone idonee alla guida. Poi altre contestazioni per uso personale di sostanze stupefacenti a: due uomini, incensurati, trovati in possesso di gr.0.30 di hashish; un uomo, censurato, trovato in possesso di hashish; una donna, censurata, trovata in possesso ingiustificato di una fiala di metadone; un uomo, censurato, trovato in possesso di 1,23 grammi di cocaina. I servizi dei Carabinieri del Comando Compagnia di Cesena, svolti con l’intento di accrescere la sicurezza nella popolazione e scoraggiare la commissione di reati, continueranno anche nelle prossime settimane, con servizi ad hoc su tutto il territorio di competenza.

Ermanno Pasolini