Controlli dei carabinieri nel weekend: una raffica di denunce

Evasione dagli arresti domiciliari, ricettazione, guida in stato di ebbrezza, ingresso illegale sul territorio italiano. Sono i reati riscontrati dai carabinieri di Cesena del nucleo Radiomobile e dalla stazione di Macerone durante i controlli del fine settimana che hanno portato a sei persone denunciate e due segnalate per droga alla Prefettura.

I controlli, effettuati prevalentemente in orario serale e notturno nel centro storico, nei pressi della stazione ferroviaria, nei parchi cittadini e lungo le arterie stradali più frequentate. I denunciati: un giovane per "evasione" poiché, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria residenza, si era allontanato senza autorizzazione, contravvenendo al provvedimento del Giudice. I carabinieri lo hanno rintracciato e gli è stata ripristinata la misura restrittiva; un uomo per "ricettazione" poiché, durante un controllo, è stato trovato in possesso di due biciclette elettriche risultate rubate che sono state poi restituite ai legittimi proprietari; due cittadini stranieri per "ingresso illegale sul territorio nazionale" poiché, sono risultati sprovvisti di regolare permesso di soggiorno e sono stati accompagnati presso l’ufficio immigrazione competente per l’avvio della procedura di espulsione; due automobilisti per "guida in stato di ebbrezza alcolica" poiché, durante un controllo alla circolazione stradale sono stati sorpresi alla guida di veicoli con un tasso alcolemico superiore al limite consentito, con patenti ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura competente.

I carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena anche due giovani, quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di alcuni grammi di hashish e marijuana, per uso personale, che sono state sottoposte a sequestro amministrativo.

e. p.