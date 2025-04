Controlli dei carabinieri. Presi con la merce appena rubata

Due stranieri sono stati denunciati per furto aggravato dai carabinieri della compagnia di Cesena, perché sulle loro auto è stata trovata merce rubata poco prima in due distinte attività commerciali. Si tratta di un marocchino che aveva rubato merce in un bazar in corso Cavour e un bulgaro che aveva rubato vestiti da donna in un negozio in corso Sozzi. La merce, recuperata, è stata restituita ai proprietari.

Oltre ai due stranieri, nel fine settimana scorso i carabinieri hanno denunciato altre sette persone per reati vari e quattro segnalate alla Prefettura per uso di droghe. Due cittadini stranieri sono stati denunciati per possesso di documenti falsi, in quanto trovato in possesso di due carte d’identità rumene, risultate false, mentre il secondo, controllato alla guida di un veicolo, ha esibito una patente di guida falsa. Tutti i documenti sono stati sequestrati mentre il veicolo è stato affidato a terzi.

Due automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza poiché, sottoposti ad accertamenti, in seguito a incidenti stradali, avevano tassi alcolemici superiori alla soglia: uno 0,84 g/l e l’altro 1,14 g/l. Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena e i veicoli affidati a persone idonee alla guida. Un passeggero è stato denunciato per favoreggiamento personale per avere falsamente dichiarato di essere lui al volante dell’auto per salvare l’amico.

Un altro automobilista, sorpreso alla guida in evidente stato di alterazione per l’assunzione di stupefacenti, denunciato per rifiuto dell’accertamento sull’uso di sostanze stupefacenti. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena e il veicolo affidato a persona idonea alla guida. Un cittadino straniero per inottemperanza all’ordine del Questore di abbandonare il territorio nazionale. Quattro giovani sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di stupefacente, poiché trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana.

Ermanno Pasolini