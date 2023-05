Controlli della Guardia di Finanza Oltre 29mila prodotti sequestrati

Oltre 29mila prodotti, tra cui oggetti per la casa, articoli di cartoleria, bigiotteria ed elettrici non conformi alle normative vigenti sono finiti nelle mani della Guardia di Finanza di Forlì e Cesena. Durante un recente controllo in due esercizi commerciali delle rispettive città, gestiti da cittadini orientali, le forze dell’ordine hanno infatti individuato una notevole quantità di merce priva dell’obbligatoria indicazione della denominazione legale o merceologica, dell’indicazione del produttore o dell’importatore e del Paese di origine, così come dell’eventuale presenza di materiali o sostanze nocive per l’uomo e per l’ambiente, e ne hanno dunque disposto l’immediato sequestro. E non è tutto. Sono finiti nel mirino delle Fiamme Gialle anche altri 300 articoli, tra capi d’abbigliamento, prodotti elettronici e carte da gioco, con noti marchi e loghi contraffatti.

Nel corso di ulteriori controlli in due diversi punti vendita di Forlì, sono state confiscate e ritirate dal mercato svariate confezioni di profumo contenenti una sostanza utilizzata come componente odorosa, la cui commercializzazione è stata, tuttavia, vietata dalla Commissione Europea per la sua possibile tossicità.

Marchi fasulli e griffe tarocche sono stati rintracciati anche in un’attività commerciale di San Mauro Pascoli, gestita da un cittadino nordafricano. Qui, i Finanzieri della Tenenza di Cesenatico hanno sequestrato altri 200 capi di abbigliamento sportivo con marchi contraffatti.

Sul banco degli imputati, sono finite quattro persone, denunciate per il commercio di prodotti con segni falsi e due di loro - titolari delle rivendite di profumi - sono state denunciate anche per l’ipotesi di non conformità dei cosmetici commercializzati.

Oltre al ritiro immediato di tutti i prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, non sono mancate le multe. Per le violazioni del ’Codice del consumo’, a tre gestori sono state infatti inferte sanzioni pecuniarie per oltre 38mila euro.