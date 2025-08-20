Controlli nella zona della stazione. Cinque denunce per alcol e droga

La zona della stazione ferroviaria resta il principale punto ‘caldo’ per la sicurezza e l’ordine pubblico in città. L’aggressione della scorsa settimana, quando due nordafricani ubriachi hanno ferito con lo spray urticante e una bottiglia di vetro rotta un uomo che voleva difendere una barista all’interno del locale, ha rilanciato l’allarme e le polemiche sulla mancanza di posto di polizia fisso nella zona. Un’esigenza posta da molti frequentatori e operatori dell’area, a partire dai taxisti che segnalano la presenza continua di ubriachi, spacciatori e pregiudicati inclini alla violenza.

Ma le forze dell’ordine effettuano un continuo monitoraggio, mettendo in campo anche controlli straordinari come quelli effettuati nei giorni scorsi dai carabinieri non solo in zona stazione ma anche lungo le principali arterie cittadine.

Il risultato è stato di cinque persone denunciate e una segnalata alla Prefettura. Il comune denominatore è quasi sempre l’abuso di alcol e droga. un automobilista per guida in stato di ebbrezza poiché, sottoposto ad accertamenti, a seguito di sinistro stradale da lui provocato, è risultato con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge; patente ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo; un altro automobilista in stato di alterazione per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sulle sostanze stupefacenti che è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale, per avere inveito nei confronti dei carabinieri; due giovani denunciati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio poiché sorpresi, uno in possesso di alcuni grammi di hashish e una decina di grammi di cocaina già suddivise in dosi pronte allo spaccio e 3.000 euro ritenuti provento di spaccio; il secondo con oltre 40 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Droga, denaro e attrezzatura sequestrati. Denunciato inoltre un uomo per rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale. Segnalato infine alla Prefettura di Forlì-Cesena un giovane trovato in possesso di una modica quantità di hashish per uso personale.

