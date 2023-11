Controlli nella zona della stazione, rimpatriato un 38enne violento

Il controllo e la repressione dei reati nella zona della stazione ferroviaria è una delle richieste più forti avanzate dai cittadini in tema di sicurezza. In vista delle festività, la polizia di Stato rende noto di aver disposto servizi straordinari nei luoghi più ‘caldi’. Nell’ambito di questi servizi, viene posto in risalto l’accompagnamento coattivo alla frontiera, effettuato lunedì scorso, di un cittadino marocchino di 38 anni che con le proprie condotte violente aveva creato, già in passato, tensioni e preoccupazioni, in particolare nella zona della stazione ferroviaria di Cesena. Detenuto in carcere a seguito di un’aggressione risalente al 5 novembre scorso, per la quale il personale del Commissariato di Cesena aveva proceduto al suo arresto, è stato prelevato da personale dell’Ufficio Immigrazione per procedere all’accompagnamento coattivo alla frontiera che, alla luce della pericolosità desunta anche da precedenti analoghe condotte violente, è stato effettuato con scorta internazionale; di conseguenza l’uomo è stato condotto all’aeroporto di Bologna, dove nel tardo pomeriggio di lunedì è stato imbarcato alla volta del Marocco, raggiungendo il fratello, già rimpatriato questa estate per le stesse motivazioni.

Tra le persone fermate dalle pattuglie in servizio di controllo del territorio, due stranieri irregolari sono stati accompagnati presso un centro di permanenza rimpatri in attesa del rimpatrio; un altro è stato rimpatriato in Albania;  due sono stati sottoposti al trattenimento del passaporto con obbligo di firma, in attesa di accompagnamento coattivo;  un altro, cittadino comunitario (rumeno), alla luce dei numerosi precedenti penali e di polizia che ne fanno presupporre la pericolosità, è stato destinatario di un provvedimento di espulsione;  4 cittadini stranieri extracomunitari, privi di permesso di soggiorno, sono stati espulsi.