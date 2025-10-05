Controlli straordinari dei carabinieri: sette denunce

I carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo operativo radiomobile e delle Stazioni, con l’obiettivo di prevenire i furti e garantire la sicurezza nelle strade. Sono state denunciate penalmente sette persone. Di queste, tre cittadini stranieri sono stati deferiti per permanenza irregolare sul territorio nazionale. In particolare, uno di essi, al termine delle procedure di identificazione, è stato accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione per l’avvio della procedura di espulsione, mentre per gli altri due è stato disposto il trasferimento presso il Cpr di Brindisi, al fine di procedere al rimpatrio. Un giovane assuntore di sostanze stupefacenti, trovato in possesso di modica quantità di hashish, è stato segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena. Tre automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica, in quanto, sottoposti ad accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge che è di 0,5. Un giovane automobilista dovrà invece rispondere del reato di guida sotto l’effetto di sostanza stupefacente e rifiuto dell’accertamento dell’uso di droghe. Il ragazzo, fermato alla guida in evidente stato di alterazione psico-fisica, è risultato positivo al test rapido, ma ha rifiutato di sottoporsi agli esami medici.

g.m.