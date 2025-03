Controlli sulle strade: ritirate tre patenti, 4 denunce

Nell’ambito dell’accordo di collaborazione stretto fra la polizia locale di Cesena e quella dell’Unione Rubicone e Mare, sabato notte è stato svolto un servizio congiunto mirato alla prevenzione degli incidenti stradali e della microcriminalità. Due equipaggi dei due comandi hanno lavorato assieme, prima nel territorio di Savignano sul Rubicone e poi in quello di Cesena, fino alle 3 di domenica mattina. Numerose le persone identificate e controllate perché trovate in luoghi ’sensibili’ o notate in atteggiamenti sospetti. Sono stati svolti anche posti di controllo che hanno portato alla denuncia di quattro persone e al ritiro di tre patenti. A Savignano sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza un 25enne, alla guida di una Dacia, e un 23enne, alla guida di una Lancia, in marcia sulla via Emilia con un tasso alcolemico, rispettivamente, di 0.9 g/l e di 1.0 g/l. A entrambi è stata ritirata la patente, per la prevista sospensione. Stessa sorte per un 70enne, fermato a Cesena all’1 di notte in un tratto cittadino della via Emilia alla guida di una Toyota con un tasso alcolemico di 0.96 g/l. In zona San Mauro in Valle, infine, alle 2.30 dopo un breve inseguimento è stato fermato un 32enne che alla guida di una Ford non si era fermato all’alt degli agenti tentando la fuga. Per lui una denuncia per resistenza e varie sanzioni per infrazioni al codice della strada.

e. p.