Controlli tra centro e stazione. Sequestrati hashish e cocaina

La Polizia di Stato in centro a Cesena ha identificato 65 persone, sequestrato hashish e cocaina e denunciato uno straniero per spaccio di sostanze stupefacenti. Le operazioni, con diversi equipaggi, hanno riguardato alcune zone del centro e, in particolare, diversi esercizi commerciali particolarmente attenzionati. Nel corso dei controlli è stato fermato un giovane di origine marocchina del 1995 con addosso 0,50 grammi di hashish: la sostanza è stata sequestrata e al soggetto è stato contestato l’illecito amministrativo della detenzione per uso personale di sostanza stupefacente. In zona Barriera è stato controllato un esercizio commerciale i cui clienti, molti sono risultati annoverare diversi precedenti di polizia. Poi la zona della stazione dove in via Karl Marx sono stati effettuati controlli presso un mini-market. Qui sono stati identificati 12 persone che, da verifiche in banche dati, sono risultati tutti annoverare precedenti penali o di polizia. Tra questi, in particolare, è stato fermato un pregiudicato del Senegal del 2003, che aveva con sè circa 7,5 grammi di cocaina. Il giovane è stato condotto presso gli uffici del Commissariato dove è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e la sostanza sottoposta a sequestro.

e. p.