Controllo di vicinato. Pascuzzi fa il punto

Simone Pascuzzi, consigliere Comunale di San Mauro Pascoli e candidato Sindaco con la lista "San Mauro Futuri", area centrodestra, ha costituito insieme a Domenico Marseglia, il gruppo di controllo di vicinato per le vie Giovannino - Valentino e Assiuolo.

In attesa della convalida della nascita di un nuovo gruppo di controllo posto in via Martin Luther King e via La Pira, ha richiesto un incontro tra Polizia Locale, Carabinieri e i vari gruppi di controllo nati in questi anni per fare il punto della situazione.