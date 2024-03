Controllo di vicinato, refurtiva recuperata

Un motorino rubato è stato recuperato grazie alla sensibilità e all’attenzione dei residenti di Settecrociari. Nella mattinata di domenica scorso il gruppo Controllo di vicinato ha segnalato alla polizia locale la presenza del mezzo parcheggiato in una via da alcuni giorni. Sono stati proprio i residenti, confrontandosi via chat, a stabilire che il ciclomotre non apparteneva a nessuno della zona. Così è scattata la segnalazione. Dal controllo effettuato è emerso infatti che si trattava di un mezzo oggetto di furto. Così la polizia locale ha rintracciato il proprietario che ha così potuto recuperare il motorino.

"Siamo grati ai cittadini che con responsabilità e rispettando le regole che normano il progetto del controllo di vicinato – commenta l’assessore con delega alla sicurezza Luca Ferrini – hanno segnalato questo episodio al Comando di via Dell’Amore. Nel corso di questi anni diverse operazioni sono state avviate grazie agli occhi vigili dei cittadini e ai Quartieri che hanno creduto sin da subito in questo percorso di collaborazione".

Ad oggi i Gruppi di controllo di vicinato sono 21 per un totale di 1240 aderenti. I Gruppi di controllo di vicinato raccolgono le segnalazioni dei cittadini e collaborano con le forze dell’ordine ma forniscono anche assistenza.

Tutti coloro che intendono aderire al progetto possono reperire tutte le informazioni collegandosi al sito del Comune (https://www.comune.cesena.fc.it/articoli/controllo-di-vicinato/).