Controllo gratuito del colesterolo allo sportello Anteas

Per prevenire i rischi legati ad alti livelli di colesterolo cattivo e per promuovere corretti stili di vita ed alimentari, Anteas Cesena e Il Progetto ’Affetti Speciali’ dell’Azienda pubblica di Servizi alla Persona (Asp) promuovono la giornata di misurazione gratuita del colesterolo. L’appuntamento è per domani presso lo Sportello Sociale di Comunità (ex cabina Enel), in via A. Gramsci 275 (quartiere Oltresavio, zona Ippodromo) dalle 8.30 alle 11.30. Alti livelli di colesterolo cattivo nell’organismo infatti rappresentano un pericolo per la salute delle arterie. "I nostri volontari Anteas, tra cui anche infermieri professionali – afferma il presidente dii Anteas Cesena Franco Cedioli – saranno a disposizione di quanti si presenteranno per la misurazione gratuita del colesterolo totale. Un servizio che pensiamo, soprattutto, per le persone della terza età e che effettueremo nello spazio dedicato allo sportello sociale Anteas".