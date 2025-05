Contromisure al Cubo. Sbarrato il parcheggio

Alle promesse stanno seguendo i fatti. Dopo le molteplici segnalazioni del Resto del Carlino che nei giorni scorsi aveva anche invitato l’amministrazione comunale a effettuare un sopralluogo congiunto nella zona del Cubo, diventata nel tempo un punto nevralgico delle cattive frequentazioni cittadine, molte contromisure sono già state attuate e altre sono in procinto di essere messe sul tavolo. Ora l’accesso carrabile al parcheggio è chiuso e utilizzabile soltanto dagli abbonati e le saracinesche che delimitano il cortile interno vengono regolarmente utilizzate. Chi ha cattive intenzioni ha provato a rilanciare, forzando le porte di accesso, ma dall’altra parte si lavora per rispondere colpo su colpo. La serratura di una porta in pochi giorni è già stata sostituita per tre volte, con l’intento di lanciare un messaggio chiaro agli ospiti indesiderati: giù le mani dalla scuola. Non basta, perché nelle scorse ore si sono svolti anche ulteriori sopralluoghi da parte di tecnici della Provincia e del Comune, che stanno approntando nuove soluzioni, a partire da quella ipotizzata dal sindaco Enzo Lattuca al Carlino in occasione del sopralluogo e che potrebbe prevedere la realizzazione di cancelli più alti e sicuri per delimitare l’intera area. Si sta anche ragionando su come rendere sicuro l’accesso alla palestra nelle ore pomeridiane e nel frattempo è iniziata la pulizia del vano scale che fino a qualche settimana fa era una vera terra di nessuno.

Sul tema, l’assessore alla sicurezza Luca Ferrini ha risposto a un’interpellanza presentata dal consigliere di Fratelli d’Italia Nicholas Pellegrini proprio in relazione a questi fatti: "In seguito alle segnalazioni si sono svolti ripetuti sopralluoghi sia da parte delle forze dell’ordine che da parte della proprietà per verificare le cause dell’accaduto e per scongiurare nei limiti del possibile ulteriori intromissioni di estranei nei locali di allenamento. L’accesso alle aree sportive è avvenuto da una porta laterale che, purtroppo, anche in ragione di un nutrito andirivieni in orario di cambio-turno, spesso resta aperta. Confrontandoci con gli utilizzatori delle palestre in orario pomeridiano, abbiamo condiviso un accento di maggiore attenzione da porre su tale ingresso. Il confronto con i dirigenti scolastici, come con il personale docente più in generale, non è mai mancato e prosegue. La chiusura completa delle grandi saracinesche garantisce l’assenza di intrusioni nell’area interna e centrale del Cubo. Gli stessi utilizzatori scolastici e sportivi hanno confermato la completa sparizione di delinquenza dedita al consumo ed allo spaccio di sostanze proibite".