Convegno del Pd su turismo e sistema termale

Convegno promosso dal Partito Democratico di Bagno di Romagna, a Palazzo del Capitano, questa sera alle 20,30, sul tema ’Il futuro ha un cuore antico. Il sistema termale e turistico locale e le sue prospettive. Le idee e le proposte che mettiamo a disposizione".

Si tratterà di un appuntamento ricco di nomi e di argomenti, un convegno che vedrà le conclusioni dell’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini. L’apertura dell’incontro pubblico sarà riservata a Pietro Bellucci segretario locale del Pd, a cui faranno seguito gli interventi di Marco Baccini (sindaco di Bagno) e del consigliere regionale Massimo Bulbi. Sarà poi il turno di Luca Santini presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, di Enzo Montalti capogruppo di ’Insieme per il Futuro’ in Consiglio comunale di Bagno e di Lino Giglioli, presidente del Consorzio Terme dell’Emilia Romagna. I lavori saranno coordinati da Milena Bravaccini, consigliera comunale del gruppo di centrosinistra ’Insieme per il Futuro’.

Dice il segretario Pd, Pietro Bellucci: "L’elevatissima qualità terapeutica delle nostre acque termali, gli altissimi valori naturalistici e ambientali, i riconoscimenti via via ottenuti prima con la ’Bandiera Arancione’ del Tci, e di recente con l’inserimento fra i ’Borghi più belli d’Italia’, sono gli indici della grande potenzialità attrattiva della nostra offerta. I risultati ed i successi raccolti in tutti questi anni e fino ad oggi, sono il risultato di un modello di successo, che si è intuito e cominciato a costruire, prima e meglio rispetto a quello di altre rinomate località, sin dal momento della crisi storica del termalismo assistito dei primi anni ‘90".

Mette ancora in evidenza Bellucci: "Ora però, insieme alla soddisfazione per i risultati raggiunti, la politica ha anche il compito di sapere vedere le criticità che pure esistono in questo modello di successo. Le nostre convinzioni sono chiare. Occorre rilanciare con forza il termalismo terapeutico di cura e prevenzione, oggi troppo schiacciato sul versante benessere, con nuove e moderne tipologie di offerta. Occorre attenzione alla questione lavoro nel settore specifico, alle sue condizioni materiali e alla sua formazione. Occorre proseguire con determinazione nei prossimi anni gli interventi di rigenerazione urbana nei due centri maggiori Bagno di Romagna e San Piero in Bagno, ma anche nelle frazioni a cominciare dalla piena valorizzazione delle zone ai piedi del monte Còmero, come Valgianna, Acquapartita, Selvapiana".