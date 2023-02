Convegno, mostra e messa per il 50°

La Caritas diocesana celebra 50 anni di attività.

Sabato 18 febbraio alle

9.30 al Palazzo del Ridotto, si terrà un convegno col presidente di Caritas mons. Carlo Maria Redaelli, testimonianze. Verrà e proiettato il video ’Un passo dopo

l’altro: 50 anni di storia”. Alle 12.15 nella sede

Caritas in via don Minzoni, verrà inaugurata l’opera grafica ‘Farsi incontro’ dell’artista Leonardo Rossi. Domenica alle 16 in Cattedrale concerto di polifonia sacra e gospel della corale ’Nsdf’ e alle 18 messa presieduta dal presidente di Caritas italiana e canto animato dal coro ’Alma Canta’.