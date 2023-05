Convegno su Giorgio La Pira alla Malatestiana

A oltre 45 anni dalla sua morte si vuol ricordare, con un’opera letteraria, Giorgio La Pira. L’opera sarà presentata domani pomeriggio alle 17.30 alla biblioteca Malatestiana. La Pira, giurista, padre costituente, tre volte sindaco di Firenze, deputato Dc, si impegnò per la pace nel mondo, il disarmo, la comprensione e il dialogo tra i popoli, il riscatto degli ultimi. Dal 1986 è in corso il suo processo di beatificazione e, in questo percorso, cinque anni fa è stato dichiarato ’venerabile’ da papa Francesco.

Il monumentale ’Giorgio La Pira. I capitoli di una vita’ (oltre 2200 pagine, divise in tre tomi, pubblicate di recente da Firenze University Press) ne ripercorre per la prima volta l’intera esistenza. L’opera sarà presentata a Cesena domani alle 17.30, nell’aula magna della biblioteca Malatestiana, dagli autori Claudio Turrini (direttore di ToscanaOggi.it) e Giovanni Spinoso (inviato di Avvenire e giornalista Rai).

Entrambi sono membri fondatori della Fondazione La Pira. L’evento ’Attualità di Giorgio La Pira’ è organizzato dall’associazione Benigno Zaccagnini e dal settimanale Corriere Cesenate, il cui direttore Francesco Zanotti modererà l’incontro domani pomeriggio. L’evento è realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Cesena, il Bcc Romagnolo, la Fondazione F.Or. e Orogel.