Convegno sul lavoro irregolare

Prevenire e contrastare forme di distorsione del mercato del lavoro (irregolare, sommerso, caporalato, sfruttamento lavorativo) in tutti i settori anche diversi da quello agricolo, attraverso interventi di protezione sociale e interventi attivabili nell’ambito dei Servizi per il lavoro, promuovendo lavoro dignitoso e sicuro e legalità. Martedì dalle 14:30 alle 17:30. nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana si tornerà a parlare di lavoro irregolare nell’ambito del progetto “Common Ground - Prevenzione e contrasto al lavoro irregolare e sommerso”. I lavori saranno introdotti dall’assessora ai Servizi per le persone e la famiglia Carmelina Labruzzo e dalla presidente di Asp Cesena/Valle Savio Maria Elena Baredi.

L’attività è realizzata nell’ambito del progetto “Common Ground. Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo e di sostegno alle vittime”, presentato in risposta alla Manifestazione di interesse dell’ottobre 2021 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali finalizzata alla realizzazione di interventi di supporto all’integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, da finanziare con risorse a valere sul Pon Inclusione Fse 2014/2020, da integrare eventualmente con altre fonti di finanziamento, nazionali e/o europee.