Convegno sulla conciliazione tra vita e lavoro

Oggi, alle ore 15, nella Sala Sozzi del Palazzo del Ridotto (Piazza Almerici 12), si terrà il convegno "Equilibri instabili. La conciliazione vita-lavoro e la cura della comunità". Scopo dell’incontro, organizzato dall’Agenzia per la famiglia in collaborazione con AFI (Associazione delle famiglie, sezione territoriale Forlì-Cesena) ed ASP Valle del Savio, sarà la riflessione sulle complessità odierne di armonizzare le sempre più distaccate vite familiari e lavorative.

Nel corso del pomeriggio, che sarà coordinato da Carolina Travanti, responsabile dell’Agenzia per la Famiglia dell’Unione Valle Savio, interverranno i rappresentati di ASP e AFI: Monica Brandoli, responsabile Servizio Minori, Famiglie e Marginalità del Settore Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, Bruna Borgognoni, Presidente AFI; Salvatore Zappalà, professore del Dipartimento di Psicologia del lavoro e delle Organizzazioni dell’Università di Bologna, Stefani Scherer, professore ordinario di Sociologia del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento, Alessandro Rosina, professore ordinario di Demografia e Statistica sociale, Direttore Center for Applied Statistics in Business and Economics dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Le conclusioni saranno affidate all’Assessora ai Servizi alla Persona e alla Famiglia Carmelina Labruzzo.

Dopo un saluto iniziale del Sindaco Enzo Lattuca, i relatori, partendo dall’indagine svolta dal Dipartimento di Psicologia di Bologna su alcune imprese del territorio, esamineranno la conciliazione dei tempi vita-lavoro per approdare a riflessioni sugli squilibri demografici odierni che chiedono come risposta la ricerca di nuovi equilibri generazionali e di genere, declinati sulla dimensione tempi di vita-lavoro (e l’importanza che le nuove generazioni danno a questo equilibrio) ed il rapporto tra madri-padri (il ruolo della cura maschile), facendo riferimento anche a buone pratiche di conciliazione tempo vita-lavoro nell’ottica in cui non è solo una questione di tempo, ma di comunità.

Per informazioni contattare lo 0547356998 oppure inviare una mail a [email protected]