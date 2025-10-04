Conversazioni,. Corpi dipinti e astrologia in corte Dandini

Tre distinte occasione per interrogare degli esperti su alcuni argomenti di attualità. Riuniti in un’unica mini rassegna dal titolo ‘Conversazioni in Corte Dandini’, ossia il cenacolo all’aria aperta davanti alla bottega dei fotografi Sandra&Urbano. Le date dei tre incontri sono lunedì 6 ottobre, lunedì 20 e lunedì 27 ottobre, alle 17. Nel primo appuntamento si parlerà de ‘I corpi dipinti. Una nuova identità attraverso i tatuaggi’. La conversazione avverrà attraverso i quesiti posti dai presenti. Ci sarà Sara Usberti, (nella foto) tatuatrice, sensibile ed attenta studiosa dei segni impressi sul corpo, una tendenza che sembra farsi sempre più consistente. Lei stessa è tatuata in ogni parte del corpo che è diventato una sorta di opera d’arte.

Il secondo appuntamento sul tema ‘Violenza adolescenziale. Disagio o cattiva educazione?’, sarà animato dalla presenza di Tommaso Balbi, psicologo, responsabile dello sportello d’ascolto delle scuole cesenati, scrittore efficace e di grande qualità di romanzi che mettono al centro adolescenti e ragazzi.

Si chiude con Sandra Zagatti sul tema sempre dibattuto e mai del tutto risolto (tra chi ne ha fiducia e chi lo rigetta) ‘Astrologia. Superstizione o scienza?’. Sandra Zagatti studia astrologia da circa quarant’anni, negli anni ‘90 ha seguito la formazione in astrologia umanistica e psicologica, in seguito integrata dalla qualifica di consulente olistico.

La rassegna è organizzata e coordinata da Elide Giordani.