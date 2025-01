Convivenza civile,. Venturi all’attacco

Il consiglio comunale di Longiano ha approvato il nuovo codice della convivenza civile. La maggioranza ha votato compatta a favore, mentre la minoranza si è astenuta e ha mosso alcune osservazioni. Il documento, composto da 65 articoli, sostituirà il regolamento di Polizia urbana di 23 articoli. Fra le novità, viene vietato l’insediamento di sexy shop a meno di 500 metri da luoghi di culto, cimiteri, scuole e insediamenti destinati ai ragazzi, oltre al divieto di esporre riviste pornografiche. Non si potrà poi fumare nei parchi giochi comunali e viene proibito l’accesso ai cani, anche se con guinzaglio e museruola, all’interno delle aree verdi, con riferimento alle zone destinate e attrezzate come aree giochi per bambini, per attività sportive e per manifestazioni ed eventi. Dice Matteo Venturi capogruppo della minoranza: "Apprezziamo la volontà di dotare il Comune di un Codice di convivenza civile, con alcune disposizioni condivisibili. Ma il documento è scritto male e ci sono molte lacune. Nonostante le tante norme introdotte, forse troppe, rispetto al vecchio e più snello regolamento di Polizia urbana, mancano alcune regole importanti. L’articolo che prima vietava l’uso di botti e petardi nei luoghi pubblici è stato sostituito da un divieto generico". La minoranza segnala soprattutto gravi lacune per quanto riguarda l’apparato sanzionatorio, totalmente assente, e che crea problemi nella proporzionalità delle sanzioni. Si introducono tantissimi divieti, ma non è per nulla chiara la sanzione che si deve applicare.

e.p.