Convivio dei Gourmets, romagnoli protagonisti

Convivio di Primavera della Confederazione Europea dei Gourmets, Consolato di Romagna, all’agriturismo Terramare di Calisese di Cesena, organizzata da Franca Cantergiani Bettini console della Romagna. Erano presenti lo chef Emanuela Fabbri di Bellaria Igea Marina e Marino Brandinelli titolare delle fosse del formaggio a Sogliano al Rubicone, Maria Grazia Sorbera di Cesena cofondatrice dell’azienda Uniquepels alta cosmesi. In totale una ventina di soci giunti da ogni parte d’Italia. Il pranzo è stato curato dalla chef Albarosa Zoffoli coordinatrice Lady Chef della Regione Emilia Romagna: "Dopo avere fatto la grande esperienza a Sanremo al Festival della canzone italiana a preparare i pranzi e le cene per tanti cantanti, musicisti, ospiti e giornalisti, sono tornata a Gatteo Mare dove abito e ho registrato la trasmissione Cook 40 su Rai Due con il presentatore Montrucchi. Le mie specialità in cucina sono la pasta fresca e pesce". Al Terramare i vini, tutti rigoramente romagnoli, hanno avuto la supervisione del sommelier Simone Di Furia. Ha aggiunto il console della Romagna Franca Cantergiani Bettini: "Nella provincia di Forlì-Cesena i gourmets sono 150 dei quali la metà cesenati".

Ermanno Pasolini