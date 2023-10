Convivio marinaro per l’associazione dei ‘Gourmets’

Pranzo di fine estate per la sezione cesenate della Confederation Europeenne des Gourmet. L’associazione ha l’obiettivo di valorizzare il piacere della convivialità abbinata alla conoscenza dei tesori artistici e della cultura gastronomica e vitivinicola regionale italiana ed europea al fine di diffondere la conoscenza delle nostre inimitabili cucine regionali con i loro abbinamenti. In questa occasione per farlo hanno testato lo Sloppy Joe’s di Cesenatico. Ha proposto un interessante menù a base di pesce. Per l’occasione il gruppo cesenate era affiancato dalle delegazioni di Bologna e Parma (nella foto). Alla fine il locale è stato promosso. Apprezzato non solo il cibo. Buoni voti anche per il servizio e gli abbinamenti con il vino. Nel frattempo è stato predisposto il calendario autunnale. Il primo appuntamento è con i porcini.