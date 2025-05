Cooperativa Agricola Cesenate: "Specializzati in qualità e ricerca"

Uno sguardo al futuro, con l’ambizione di realizzare progetti strategici e vincenti. Quasi mille persone (tra soci, dipendenti, collaboratori e stakeholder) si sono riunite domenica scorsa, per l’assemblea generale ordinaria dei soci della Cooperativa Agricola Cesenate, leader mondiale del settore sementiero. Durante la mattinata i soci hanno approvato un bilancio all’insegna di investimenti e piani per il futuro della Cooperativa: 57 milioni di euro di valore della produzione (+27%), 1,25 milioni di euro di utile, 37,5 milioni di euro di liquidazione agli agricoltori Soci. "Il nostro compito oggi – ha affermato il presidente Giovanni Piersanti – è interloquire con le istituzioni guardando sia al presente che al futuro, con progetti solidi e lungimiranti". A testimonianza di questo confronto, Piersanti ha letto la lettera inviata alla Cooperativa dal Ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida: "Ho potuto constatare – scrive Lollobrigida – la profonda attenzione che dedicate alla qualità e alla ricerca, notando con piacere l’adozione di tecnologie e impianti all’avanguardia. Il ruolo delle cooperative in questo comparto è importante non solo sotto il profilo economico, ma anche per il presidio del territorio, la valorizzazione del lavoro agricolo e la competitività delle produzioni italiane sui mercati internazionali. L’agricoltura ha bisogno di una visione chiara. Il Governo ne è pienamente consapevole. Stiamo portando avanti un lavoro importante per restituirle la centralità che merita".

"Anche in un contesto climatico complicato – ha concluso il presidente – non cambiano i nostri obiettivi e le nostre strategie: vogliamo continuare a essere un’impresa utile alla base sociale e remunerare dignitosamente il prodotto ai soci. Per questo motivo continueremo a fare investimenti importanti in funzione dell’aumento di produzione e produttività".