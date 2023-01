Cooperativa Agricola in visita alla Cab Terra di Piangipane

Una delegazione di giovani della Cooperativa Agricola Cesenate in visita alla Cab Terra di Piangipane. Una ventina gli under 40 (nella foto) del network Generazioni di Legacoop accolti dal presidente di Cac Giovanni Piersanti e dal vicepresidente Louis Capriotti. Durante la visita è stato illustrato il modello di funzionamento della cooperativa e sono stati mostrati dal vivo gli impianti e i laboratori di via Calcinaro.

Cac, fondata nell’immediato dopoguerra da un gruppo di agricoltori della zona, si è affermata come riferimento mondiale nel settore della moltiplicazione delle sementi orticole e industriali, capace di mettere a disposizione dei propri clienti di ogni parte del mondo una rete di oltre 2.200 aziende agricole associate sparse lungo tutta la penisola, e di seguire l’intero ciclo delle colture fino alla raccolta del seme, poi lavorato presso lo stabilimento aziendale di via Calcinaro a Cesena.

Piersanti ha sottolineato come la mission di Cac sia quella di rispondere alle aspettative dei propri clienti fornendo un servizio di elevata qualità ed affidabilità, generando contestualmente un beneficio per i propri soci produttori e dipendenti.