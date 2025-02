Cooperativa Le Grazie, il nuovo cda

Si è concluso giovedì 30 gennaio con le nomine del presidente, del vicepresidente e dei consiglieri delegati l’iter per il rinnovo del consiglio di amministrazione de ’Le Grazie società cooperativa’. Confermato alla guida Giuseppe Crociani, anche consigliere delegato, vicepresidente Francesco Nigi, attuale presidente dell’associazione Angelo custode, che da oltre 20 anni affianca la cooperativa. In un percorso di graduale rinnovamento, la Cooperativa ha visto l’ingresso nel cda di tre nuovi membri: Franco Nigi, Valentina Para recentemente entrata anche come socio fruitore della cooperativa e Giovanni Pretolani preside dell’Istituto della Maestre Pie di Rimini, che ha assunto la delega dei rapporti col personale docente. Hanno lasciato il cda Maurizio Moretti, Alessandra Bigoni e Paolo Palai, soci fondatori, che sono rimasti come soci volontari.