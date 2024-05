Cooperativa sociale cerca due operatori socio sanitari

La Coop Sociale Cad ricerca 2 OSS (operatori/trici socio sanitari/ie) da impiegare nel servizio di assistenza domiciliare di base, 1 per la zona di Cesena e 1 per la zona di Bagno di Romagna. Indispensabile essere automuniti/e. Si valutano prioritariamente candidati in possesso della qualifica di OSS, ma anche candidati/e non qualificati/e purché con esperienza specifica in ambito assistenziale rivolto ad anziani e/o disabili in condizioni di parziale e/o totale non autosufficienza. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi.

Contratto: tempo determinato. Orario Part time: 25/30 ore per la zona di Cesena e 12 ore per la zona di Bagno di Romagna. Per candidarsi: dopo esserti registrato/a al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o avere scaricato l’App Lavoro per Te, clicca sul pulsante ’Invia candidatura’ e segui le istruzioni riportate.