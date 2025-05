Cooperativa stabilimenti balneari. L’incontro dei soci al Bagno Conti

In un’atmosfera più sobria di quanto si potesse inizialmente prevedere, sulla spiaggia di Cesenatico si è svolto il tradizionale incontro di inizio stagione dei bagnini iscritti alla Cooperativa stabilimenti balneari. In omaggio ad un rito che si rinnova ogni anno in questo periodo, sono stati invitati tutti i 127 soci della cooperativa che hanno le attività lungo i 7 chilometri della spiaggia di Cesenatico. L’iniziativa è stata molto partecipata e rappresenta un momento di festa per stemperare le tensioni dovute alla questione della direttiva Bolkestein che prevede di mettere a bando le concessioni entro i 2027, ed alle difficoltà di fare impresa ed investimenti in questo contesto. L’incontro, organizzato al Bagno Conti, divenuto recentemente di proprietà proprio della Cooperativa stabilimenti balneari, è stato molto partecipato. Il presidente Simone Battistoni è soddisfatto: "I miei colleghi sanno che io tengo molto alla partecipazione. E’ stato un bel momento di aggregazione, che abbiamo voluto vivere in maniera più spensierata al di fuori dei soliti schemi delle assemblee della Cooperativa, dove si parla perlopiù di problemi e criticità. Ci siamo scambiati gli auguri di buon lavoro, dimenticandoci almeno per qualche ora le scadenze della Bolkestein. E’ stato un modo per conoscerci meglio, per consolidare il senso di appartenenza e condividere le speranze di una categoria che, pur tra mille difficoltà, continua a credere nel futuro e nel turismo". I balneari di Cesenatico cercano dunque di reagire al momento delicato che sta vivendo la categoria, e lo fanno ritrovandosi tutti assieme in uno degli stabilimenti balneari che sono gestiti dalla stessa associazione.

Giacomo Mascellani